Edyta Górniak o synu Krawczyka. "Uważa, że wszystko mu się należy"

"Fakt" wpadł na pomysł, by zapytać Edytę Górniak, co sądzi na temat całej tej sytuacji. Piosenkarka występowała z Krawczykiem i bardzo go szanowała. Przyznała na początku rozmowy, że nie widziała reportażu TVN-u, ale rozumie, na czym polega trudność. –Mamy takie stereotypowe podejście, że jeśli ktoś jest związany rodzinnością w znaczeniu nieduchowym tylko biologicznym, to jemu się wszystko należy, wszystko mu wolno – zaczęła.