Edyta Górniak o swoich zarobkach. Jej słowa są bardzo wymowne

- Tak jak "Forbes" powiedział, że jestem warta 155 mln zł − to jest dla mnie oczywiście komplement, ale to nie znaczy, że tyle zarabiam. Chciałabym mieć takie stawki, jak są podawane, bo często są podawane zawyżone, mogłabym się jeszcze więcej dzielić. Natomiast nie są to aż takie stawki. Tyle artysta jest wart, ile partner zawodowy jest gotów zapłacić. To jest też indywidualna kwestia, nikt z artystów nie ma stałych wynagrodzeń, one się zmieniają w zależności od projektu na przykład - wyjawiła.