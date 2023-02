Edyta Górniak komentuje preselekcje do Eurowizji. Zdradza, jak wyglądały obrady jury

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" Edyta Górniak tłumaczy się z takiej decyzji. - Decydowałam tylko o swojej punktacji. Nie były to punkty łączone, wynikające np. ze wspólnej dyskusji z jurorami. Każdy oddał swoją kartę punktów, kiedy wychodziłam na scenę, by wykonać "Andromedę". Wszystkie głosy jurorów liczyły się w równym stopniu. Nie miałam decyzyjności ponad innymi głosami, jeśli o to pan pyta. Rola przewodniczącej w preselekcjach to jedynie wyróżniający tytuł i uhonorowanie mojej osoby jako tej, która wywalczyła dla Polski przepustkę na kolejne lata.