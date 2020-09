Edward Miszczak i Anna Cieślak zaręczeni. Nie spodziewała się oświadczyn

Choć oboje stronią od komentarzy dla mediów nt. swojej relacji, to pojawiają się doniesienia o tym, że Miszczak i Cieślak są zaręczeni. Według źródeł Pudelka dyrektor programowy TVN się aktorce podczas wspólnych wakacji we Francji. Kobieta była zaskoczona, ale powiedziała "tak".

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

- Edward oświadczył się Ani! Stało się to dosłownie kilka tygodniu temu, podczas urlopu, który wspólnie spędzili we Francji. Edward wszystko zaplanował już wcześniej - przy wybieraniu destynacji miał w głowie, że musi to być bardzo romantyczne miejsce - zdradziła znajoma pary.

Oboje mieli już rozmawiać po ślubie, ale Cieślak nie spodziewała się, że jej partner podejdzie tak poważnie do tematu i przygotuje romantyczne oświadczyny. - Ania jest oszołomiona szczęściem. Edward naprawdę ją zaskoczył, mimo że rozmawiali o ślubie. Nie spodziewała się jednak, że tak pięknie i romantycznie wszystko zorganizuje. We Francji spędzili trzy tygodnie, a po powrocie do Polski udali się jeszcze na kilka dni do posiadłości Staraków na Mazurach - mówi źródło Pudelka.