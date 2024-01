"Echo": Gdzieś już to widzieliśmy. Fani mogą poczuć się zagubieni [RECENZJA]

Również dlatego że w serialu pojawiają się m.in. Daredevil i wspomniany Hawkeye, co dodatkowo sprawia, że wypada znać to, co wydarzyło się do tej pory. Nie jest to łatwe, bo w przypadku Kingpina i Daredevila historia jest zawiła, a będzie jeszcze bardziej wraz z szykowanym nowym serialem o niewidomym prawniku. Jednocześnie nie trzeba posiadać aż tak rozległej wiedzy o MCU, jak w przypadku niedawnego "Marvels". Jeśli więc wskazywać na główne powody, dla których raczej nie warto sięgać po "Echo", trzeba by było skupić się na fakcie, iż nie jest on specjalnie odkrywczym i porywającym serialem.