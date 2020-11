Dziwna rozmowa o wyrywaniu Polek. Ta rozmowa, nie powinna się zdarzyć

Zanim Kuba Wojewódzki przywitał pierwszego gościa na swojej skórzanej kanapie, we wstępie nawiązał do pandemii oraz do tego, że od jakiegoś czasu jest restauratorem. Opowiedział kilka anegdotek związanych z prowadzeniem restauracji, po czym przypomniał widzom, że Mateusza Gesslera gościł w programie w 2016 r.