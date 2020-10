Dziennikarz zwolniony po rozmowie z rzecznikiem rządu. Stacja wyjaśnia

Prowadzący programu "Polska na Dzień Dobry" z dnia na dzień został zwolniony z Telewizji Republika. Rozżalony dziennikarz twierdzi, że to przez to, że w trakcie niedawnej wizyty w jego programie rzecznika rządu Piotra Müllera skrytykował działania władzy.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Piotr Müller zaprzeczył tej wersji wydarzeń. "Szanowny Panie Redaktorze, to co Pan pisze, jest ordynarnym kłamstwem . Niech Pan przedstawi chociaż jeden dowód mojej rzekomej interwencji, czy rzekomego SMS-a, którego wysłałem. Nie było w ogóle takiej sytuacji" - odpowiedział na Twitterze.

"Karol Plewa, były pracownik TV Republika twierdzi na Twitterze, że został zwolniony za to, że krytykował rząd w rozmowie z P. Mullerem. Prawdą jest tylko to, że został zwolniony. Dyscyplinarnie. Za odmowę noszenia maseczki i porzucenie pracy - odmówił wydawania programu " - napisała Kania.

W rozmowie z serwisem Wirtualne Media szefowa redakcji szerzej wyjaśniła powody swojej decyzji. - Odmówił noszenia maseczki, zastosowania reguł sanitarnych, narażał innych pracowników na zarażenie. Wchodził do pomieszczeń bez maseczki. Odmówił też wydawania programu, SMS-em poinformował, żebym "poszukała sobie innego wydawcy". W takiej sytuacji każdy przełożony by to zrobił i ja właśnie to zrobiłam - zwolniłam dyscyplinarnie - wytłumaczyła Dorota Kania.