Dziennikarz TVP3 doznał udaru i jest w śpiączce. Ruszyła zbiórka na rehabilitację

- Łukasz miał typowe objawy udaru mózgu, jednak lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koszalinie nie wzięli tego na poważnie, sugerując, że brał narkotyki. Zostawili go na noc w szpitalu, aż zaczął czuć się coraz gorzej. Ok. 4 rano Łukasz zgłosił, że cała lewa strona jego ciała jest sparaliżowana. Musiałam przekonywać dyżurnego ratownika, że Łukasz nie zmyśla, i ostatecznie doczekaliśmy się konsultacji neurologicznej. Badania przeprowadzone dopiero ok. 7 rano wykazały, że Łukasz ma udar mózgu i pilnie potrzebuje operacji. Z tego powodu trafił do szpitala w Szczecinie - mówi Zofia Popławska.