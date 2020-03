Dziennikarz TVP Info trafił do szpitala. Uspokoił widzów

Adrian Klarenbach, znany między innymi z programów "Forum" czy "Minęła 20", zamieścił na Twitterze niepokojącą fotkę. Internauci szybko zareagowali, życząc mu powrotu do zdrowia i wyrazili nadzieję, że jego pobyt w szpitalu nie ma nic wspólnego z epidemią koronawirusa.



"O kurcze!! Mam nadzieję, że nie korona!! Zdrowiej szybko!" (pisownia oryginalna – dop. red.) – napisał w komentarzu do zdjęcia Jacek Wrona, komentator spraw bezpieczeństwa i autor kilkunastu książek.

Klarenbach szybko odpowiedział i uspokoił obserwujących go na Twitterze, pisząc: "Zwykły kamień".

Dziennikarz nie zdradził, kiedy znowu pojawi się na antenie, na co czeka wielu obserwujących go na Twitterze. W komentarzach pod zdjęciem dominują życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.