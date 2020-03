Dziennikarz Roman Czejarek miał wypadek. Próbował wjechać w niego pijany kierowca

Wieloletni prowadzący audycji "Lato z Radiem" w sobotę 7 marca uczestniczył w poważnej kolizji drogowej. Jego auto nadaje się tylko do kasacji.

"Tak to my. Żyjemy, wszystko z nami ok, samochód do kasacji po locie w powietrzu i obrotach we wszystkie strony. Pijany kierowca z Ukrainy, bez dokumentów, w samochodzie zarejestrowanym na inną osobę, postanowił skręcić w naszą stronę przy pełnej prędkości. Policja i służby na miejscu, bardzo profesjonalnie i szybko. Droga zablokowana. Inni poszkodowani z innych pojazdów oraz sprawca zabrani przez pogotowie. Nie wyglądało to dobrze" - napisał Roman Czejarek.