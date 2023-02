Dziennikarz Polsat News ranny. Mateusz Lachowski miał wypadek w Ukrainie. Pokazał, co zostało z busa

Do zdarzenia doszło w czwartkową noc. Mateusz Lachowski razem z wolontariuszami Natalią Haluenko i Piotrem Kuszawarą wracali busem z Awdijiwki. To miejscowość w obwodzie donieckim na zachodzie Ukrainy. Dostarczyli tam pomoc humanitarną do miejsc znajdujących się przy samym froncie. To właśnie wtedy w ich pojazd wjechało auto z przyczepą.