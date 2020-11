Dziennikarz CNN obraził Trumpa na wizji. Od razu przeprosił

Według amerykańskich mediów wyniki wyborów prezydenckich w USA są już przesądzone. Przewagą głosów elektorskich wygrywa Joe Biden, który wygłosił już swoje pierwsze przemówienie. Polityczna i medialna walka jednak się nie kończy, bo zwolennicy Trumpa, jego współpracownicy i on sam są zdania, że wynik nie jest jeszcze pewny. Złożono już w tej sprawie wiele protestów wyborczych.

Cooper w jednym z programów na żywo powiedział: - To jest Prezydent Stanów Zjednoczonych. To jest najpotężniejsza osoba na całym świecie, a zachowuje się jak otyły żółw przewrócony na skorupę, który buja się dookoła własnej osi w gorącym słońcu. Zdaje sobie sprawę, że to jego koniec, ale nie chce tego zaakceptować. Chce pociągnąć na dół wszystkich, łącznie z tym krajem.