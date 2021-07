Dziennikarka TVP Kultura walczy z nowotworem. Potrzebne jest wsparcie

Klementyna Wohl to 35-letnia dziennikarka, która na co dzień pracuje jako wydawczyni TVP Kultura. Prywatnie to mama 7-letniego synka, której, jak wyjaśnia na portalu siepomaga.pl, rak wywrócił życie do góry nogami. "Choroba spadła na mnie jak grom z jasnego nieba" - pisze.