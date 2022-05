Dzień Zwycięstwa w Rosji. "Najpierw defilada, a potem chlanie na umór"

- Najbardziej popularne hasło w Rosji brzmi teraz: "możemy to powtórzyć". Co chcą powtórzyć?! Kilkadziesiąt milionów ofiar? Kiedyś dzieci wychowywało się pod hasłem "nigdy więcej wojny". Moja mama przeżyła blokadę Leningradu. Ona i inni, którzy byli w środku tej wojny, nienawidzili o niej mówić. To była dla nich trauma. Trzeba było wszystko z nich wyciągać. Pili z rozpaczy i rozpamiętywania okropieństw. Nie było żadnych uniesień i straszenia świata, że "możemy to powtórzyć". To, co się dzieje teraz, to straszenie świata uderzeniem nuklearnym, to jest szaleństwo.