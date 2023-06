Dzień Ojca 2023. Co warto obejrzeć z ojcem? Świetne filmy i seriale

"Rodzina od zaraz" to kolejny ciekawy film na Dzień Ojca. Gdy Pete i Ellie decydują się na założenie rodziny, trafiają do skomplikowanego świata adopcji. Nieco później spotykają troje rodzeństwa, w tym zbuntowaną piętnastolatkę. W mgnieniu oka stają się rodziną aż trojga dzieci. Szybko muszą nauczyć się nawiązać kontakt z pociechami, by stworzyć prawdziwą rodzinę.