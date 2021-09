"Dzień dobry TVN" ostro o Beacie K. Prowadzący nie oszczędzili zatrzymanej

Wieczorem 1 września na zbiegu ulic Batorego i al. Niepodległości w Warszawie zatrzymano pojazd prowadzony przez wokalistkę Beatę P. (znaną jako Beatę K.). Inni kierowcy zawiadomili policję po tym, jak zobaczyli, że jedzie ona zygzakiem, wjeżdżając na krawężniki. Badanie alkomatem miało wykazać ok. 2 promile alkoholu w wydychanym przez gwiazdę powietrzu. Beata K. usłyszała już zarzuty - grożą jej 2 lata więzienia za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Wokalistka wydała już oświadczenie, w którym przeprosiła za to, co się wydarzyło.