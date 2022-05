Dyskwalifikacja na festiwalu w Opolu. "Zachodzi jedynie pytanie o kompetencje wspomnianego jury"

"Niestety komisja dotarła do tajemniczych źródeł i uznała nas za nie-debiutantów, albowiem nasz kawałek nagrany w innym składzie w okresie pandemii, pokazał się na naszym profilu już w zeszłym roku. Tym samym uznano, że jesteśmy już prawdziwą legendą rocka i nie możemy wystąpić w roli debiutanta. Stało się to tydzień po tym, jak szacowna komisja wybrała naszą piosenkę spośród setek zgłoszonych kawałków, potwierdziła udział, umówiła na wszystkie możliwe próby i przede wszystkim dmuchnęła silnym wiatrem w nasze żagle. Zachodzi jedynie pytanie o kompetencje wspomnianego jury i odpowiedzialne działanie, ale to chyba nie wymaga komentarza..." - napisał na Facebooku.