"Dyplomatka" na Netfliksie. Perełka, o której warto wiedzieć

Trzecia płaszczyzna, na której dzieje się akcja, to wątki romansowo-uczuciowe. Jeszcze przed sensacyjną nominacją na urząd, Kate i Hal planowali się po cichu rozwieść. Separacja była faktem, ale w obliczu burzliwych i niecierpiących zwłoki kwestii zawodowych, małżonkowie wciąż nie zdecydowali się na formalne zalegalizowanie rozstania. Aktualnie jest to sprawa wybitnie niewygodna, w końcu praca ambasadorki to robota dla dwojga.