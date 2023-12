Dwie osoby z rodziny królewskiej wygłosiły rasistowskie komentarze pod adresem Archiego. Piers Morgan upublicznia "sprawców"

- Szczerze mówiąc, jeśli Holendrzy, wędrujący do księgarni, mogą wziąć tę książkę do ręki i zobaczyć te nazwiska, to wy, Brytyjczycy, którzy płacą za brytyjską rodzinę królewską, też macie prawo wiedzieć. [..] Chodzi o króla Karola i księżną Kate - powiedział brytyjski dziennikarz.