Dwayne Johnson opowie o grzechach młodości. Nie był grzecznym chłopcem

Dwayne Johnson to prawdziwy tytan pracy z dużym dystansem do swojej osoby. Potwierdza to najnowsza zapowiedź autobiograficznego serialu "Young Rock", w którym Johnson wróci pamięcią do burzliwej przeszłości.



Dwayne Johnson miał burzliwą młodość. Opowie o niej w komediowym serialu (Materiały prasowe)

Jak podaje Variety, stacja NBC zamówiła 11-odcinkowy sezon "Young Rock". Serial ma być gatunkowo zbliżony do komedii, ale scenariusz bazuje na prawdziwej i nie do końca zabawnej historii z młodości legendy wrestlingu i gwiazdora kina akcji. Zanim stał się sławny Johnson sporo nagrzeszył i teraz chce, byśmy się z tego pośmiali.

Dwayne Johnson przyszedł na świat w rodzinie ze sportowymi tradycjami - ojciec i dziadek ze strony matki byli

zapaśnikami. Sukcesy w tej dyscyplinie odnosili również kuzyni i wujowie małego Dwayne'a, który po latach poszedł w ich ślady. Zanim jednak świat usłyszał o "The Rocku", a Dwayne zaczął zarabiać miliony, jego życie nie było usłane różami.

- Kiedy miałem 14 lat, zostaliśmy eksmitowani. Drzwi do naszego domu zamknięto na kłódkę. Patrzyłem, jak moja mama płacze, pytając rozpaczliwie, co my teraz zrobimy, gdzie będziemy mieszkać, i pomyślałem, że taka sytuacja nie może się już nigdy powtórzyć – wspominał po latach.

Niestety także i on przysporzył mamie kolejnych zmartwień. Znaczną część swojego nastoletniego życia The Rock spędził na tylnym siedzeniu radiowozu. Bieda i złe towarzystwo skończyło się dla niego wkroczeniem na przestępczą ścieżkę. Dwayne działał w młodocianym gangu i okradał turystów.

- Na Waikiki znajdowało się bogate osiedle, gdzie było mnóstwo sklepów takich marek jak Prada, Chanel, Gucci, Armani. Przyjeżdżało tam wielu turystów, którzy chętnie przepuszczali masę kasy. To ich pieniądze stały się naszym celem, ale kradliśmy też ubrania i biżuterię, które później sprzedawaliśmy – zwierzał się Johnson.

Sam jednak przyznawał, że był kiepskim kryminalistą i wielokrotnie go aresztowano. Wkrótce zresztą zmądrzał i skończył z tym złodziejskim procederem.