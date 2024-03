Duffy była więziona i gwałcona. Po latach odezwała się do fanów

Duffy co jakiś czas stara się wrócić do branży rozrywkowej, jednak wciąż nie uporała się z osobistą tragedią, co stanowi istotną przeszkodę. Na początku 2020 r. piosenkarka wyznała, że dziesięć lat wcześniej padła ofiarą więzienia, odurzenia i gwałtu. Przez dekadę utrzymywała to wydarzenie w sekrecie, co hamowało ją i w rozwoju osobistym, i w powrocie do muzyki. W końcu jednak zdecydowała się podzielić koszmarną historią.