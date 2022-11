Duchowny o Durczoku. "Zabrakło pokory"

Z racji zbliżającej się rocznicy śmierci Durczoka, "Dobry tydzień" postanowił porozmawiać z Brząkalikiem. - Z prośbą o modlitwę i wsparcie zwrócił się do mnie jego brata. Fundamentem skutecznego leczenia odwykowego jest akceptacja, że to mój problem i że nie ma powrotu do kontrolowanego picia. Ale w przypadku księży, lekarzy, prawników, ludzi z medialnego topu to wyjątkowo trudne. To oni przecież są od rozwiązywania cudzych problemów, a tu ktoś taki sam potrzebuje pomocy - powiedział duchowny.