Duane Chapman ma romans po śmierci żony? Córka gwiazdora nie przebiera w słowach

Duane Chapman nieco ponad pół roku temu stracił żonę. Beth zmarła na nowotwór. Mąż mówił o niej tak pięknie, że wzruszył internautów na całym świecie. Teraz jest jednak bohaterem rodzinnej afery. Jego córka ostro komentuje fakt, że Duane ma podobno kochankę.

Od czerwca 2019 r. głośno jest o tym, co w życiu przechodzi Duane Chapman, znany z programu telewizyjnego "Dog’s Most Wanted". Razem z żoną Beth ścigał poszukiwanych listami gończymi przestępców. W show para zmagała się nie tylko z kryminalistami, ale też z nowotworem, na który chorowała Beth. Ulubienica widzów zmarła w czerwcu, natomiast odcinki programu, w którym pokazywano jej pobyt w szpitalu, emitowano jeszcze w październiku.

Zobacz: Z tymi co się znają - Dariusz Kulik

- Co byś zrobił, gdyby ktoś, kto poznał twoją rodzinę przez to, że umawiał się z twoim bratem, potem związał się z tatą po śmierci mamy? - zapytała na Twitterze.

- Co byś zrobił, gdybyś wszedł do garderoby mamy i zobaczył, że nowa partnerka ojca wyrzuciła wszystkie jej rzeczy i zastąpiła swoimi? - pisze Lyssa.

To były jednak te bardzo wyważone komentarze. We wcześniejszym Lyssa nazwała dziewczynę Chapmana "ścierwem". Pisała, że jest obrzydzona, bo kobieta ponoć wprowadziła się do Duane'a już tydzień po tym, gdy zmarła Beth. - Bóg cię osądzi - pisała córka gwiazdora.