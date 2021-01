Dua Lipa jest w ciąży? Wokalistka komentuje plotki

Dua Lipa od samego początku kariery zaskakuje nie tylko talentem, ale też swoją urodą. Wielu fanów twierdzi, że 25-letnia Brytyjka kosowsko-albańskiego pochodzenia jest najpiękniejszą kobietą, jaką widzieli. Z komplementami dotyczącymi jej wyglądu trudno się nie zgodzić - rzeczywiście artystka jest piękna. Niezależnie od długości i koloru włosów, rodzaju makijażu czy stroju piosenkarka zachwyca. Dua szturmem wdarła się na szczyty list przebojów w 2017 z utworem "New Rules", a wielu już wróży jej karierę na miarę największych nazwisk przemysłu rozrywkowego.

Od zeszłego tygodnia Dua Lipa jest na językach internautów, odkąd wrzuciła swoje zdjęcie z serią emotikonek, wśród których były serduszka, butelki dla niemowląt, misie i gwiazdki. Piosenkarka szybko zmieniła wspomniany podpis, ale jej fani zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem 25-latka nie ogłosiła w ten sposób informacji o swojej ciąży. Ostatecznie wokalistka odniosła się do tych spekulacji, będąc gościem w talk show Jimmy’ego Kimmela.

- To śmieszne. Po prostu lubię znajdować i zamieszczać różne ciekawe emotikony. Małe butelki dla niemowląt, aniołki, jakieś błyskawice. To wszystko było losowe. Nie myślałam o tym, publikując to. Przeglądam komentarze, a tam ktoś pyta “czy ona jest w ciąży?”. Patrzę na zdjęcie, a potem na komentarz i zastanawiam się, czy aby na pewno nie wyglądam na ciężarną - zastanawiała się Dua Lipa.