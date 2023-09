Druzgocące metamorfozy w "Top Model". "Nie chcę wyglądać jak chłopak"

W epizodzie ukazały się także niesnaski pomiędzy modelami. Narzekano na Noemi i jej "niedojrzałość". Aleksowi wytykano z kolei jego "wulgarność" i "odnoszenie się do innych z brakiem szacunku", któremu do rozsądku postanowiła przemówić Marta. Amelia stwierdziła za to, że Natalia "strasznie gwiazdorzy" i nie czuła się z nią w parze komfortowo, podchodząc do finałowej konkurencji.