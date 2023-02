Drogo! Joanna Jabłczyńska chciała kupić bilet na koncert. 1400 zł? To za dużo

- Fanką Beyoncé jestem od zawsze. Pójście na jej koncert sprawia, że wracają fajne wspomnienia. Na koncercie Beyoncé byłam już dwa razy i wiem, że to jest zawsze wysokiej jakości show. Warto chociaż raz w życiu go przeżyć. Zaskoczyło mnie to, że tak trudno jest zdobyć bilety na jej koncert w Polsce zdobyć. Ale jeszcze bardziej zaskoczyły mnie naprawdę ceny powalające z nóg. Wielu moich przyjaciół szukało tych biletów. Jak mi powiedzieli, że jest wolny bilet, ale za 1400 zł, to powiedziałam, by odpuścili. Wolałabym, by każdy z nas wyłożył 1400 zł i gdzieś wyleciał na zagraniczne wakacje na weekend - opowiadała Jabłczyńska w rozmowie z "Faktem".