Dramat Ilony z "Rolnik szuka żony". Prosi o pomoc. "Pęka mi serce"

"William jest z nami od prawie dwóch lat i nie wyobrażamy sobie, aby miało go zabraknąć w naszym zżytym stadku. U Williama zdiagnozowano ERU "ślepotę miesięczną", co wykluczyło go z użytkowania, ale nie to jest problemem. Choroba ta wymaga niezwłocznie kosztownej operacji i wszczepienia w oko implantu z cyklosporyny, bez której nasz koń w najlepszym wypadku może stracić oko, a wraz z nawrotami choroby nawet życie" - czytamy na stronie zbiórki.