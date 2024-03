Dramat gwiazdy "Wspaniałego stulecia". Chciała rzucić się z balkonu

Gdy Meryem odkryła, że jest w ciąży, jej partner zamiast się cieszyć, domagał się aborcji. To skłoniło artystkę do wyjazdu do Niemiec w 2014 roku, choć nie skończyła jeszcze kręcić "Wspaniałego stulecia". Jednak własne zdrowie i życie dziecka były dla niej ważniejsze.