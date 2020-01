"Drakula" na Netfliksie już od 4 stycznia. Zobacz przerażający zwiastun

Od stuleci spijający krew drapieżca w końcu spotyka godnego przeciwnika. Legenda o Drakuli zreinterpretowana przez twórców "Sherlocka”. W tym zupełnie nowym serialu na kanwie klasycznej powieści Brama Stokera w rolę hrabiego-wampira wciela się Claes Bang. Już 4 stycznia na Netflix.

Twórcami wyprodukowanego przez Hartswood Films we współpracy z BBC One i Netflixem serialu " Drakula " są znani z brytyjskiego "Sherlocka" scenarzyści Mark Gatiss i Steven Moffat .

Do obsady opartego na klasycznej powieści Brama Stokera trzyczęściowego serialu dołączyli Lyndsey Marshal ("Trauma", "Liga Dżentelmenów"), Chanel Cresswell ("The Bay", "To właśnie Anglia"), Matthew Beard ("Była sobie dziewczyna", "Gra tajemnic"), Lydia West ("Rok za rokiem"), Paul Brennen ("Wild Bill", "Happy Valley"), Sarah Niles ("Catastrophe", "Beautiful People"), Sofia Oxenham ("Poldark - Wichry losu", "Grantchester"), John McCrea ("Everybody’s Talking About Jamie", "Piękny kraj"), Phil Dunster ("Humans", "Save Me") oraz debiutująca na małym ekranie Millicent Wong.