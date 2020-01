Dr Phil sprzedaje posiadłość. Wnętrza przyprawiają o zawrót głowy

Dr Phil to ulubieniec widzów nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w USA. Dlatego gdy do sieci trafiły zdjęcia jego wielkiej posiadłości na sprzedaż, nikogo nie powinno dziwić, że tematem zainteresowały się rzesze internautów. Jak mieszka telewizyjny celebryta? Cóż, z zewnątrz dom prezentuje się doskonale. Drogo i luksusowo. To wystrój wnętrz podzielił internautów. Jedni komentują, że to horror, inni czują ten specyficzny klimat.