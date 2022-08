Dowbor kontra Jakimowicz. Padły naprawdę mocne słowa

Dowbor szybko zareagował na słowa Jakimowicza. "I co ja mam takiemu człowiekowi odpisać? To co, Jareczku?! Naślesz na mnie CBA, CBŚ, ABW czy może Skarbówkę?! A może Twoi nowi kumple przeczeszą dokumentację medyczną mojej rodziny 5 pokoleń wstecz?! Jaruś, przecież masz kontakty!! Skorzystaj z tego. Zawsze jakiś szantażyk w zanadrzu może się do czegoś przydać. A może powinienem teraz trząść się z przerażenia, że Twoje podrażnione ego zrzuci na moją rodzinę wszystkie możliwe klątwy?! Nie sądziłem, że kilka słów wsparcia dla Pawła Deląga, który padł ofiarą obrzydliwego, szowinistycznego i homofobicznego ataku, wywoła taki hejt! Ale jak to mówią - uderz w stół, a nożyce się odezwą. Szykuję piżamę, zestaw higieniczny i cebulę, zdjęcia dzieci, bo podpadłem Panu Jarkowi! A jak wiadomo - Jarkowi w tym kraju się nie podpada" - napisał Dowbor.