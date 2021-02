Zobaczył na okładce żonę z Gąsowskim. "Chciałem mu dać z liścia"

Na okładce tygodnika "Rewia" pojawiły się zdjęcia Joanny Koroniewskiej i Piotra Gąsowskiego, a pod spodem krzykliwy tytuł: "Co naprawdę ich łączy? Tak rozmawiają tylko mąż i żona". Sugestię romansu z żoną przyjaciela Gąsowski szybko obrócił w żart. "Maciek! Ja wiem, że jesteś w szoku! Myślałem, że to nigdy nie wyjdzie…" – pisał Gąsowski na Instagramie. I dodał, że jeśli Dowbor "żąda satysfakcji", to zaprasza go o świcie nad Wisłę przy Syrence.