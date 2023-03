Dostała 15 tys. zł na miesiąc. W nowym programie TVN rządzą nastolatki

TVN ruszył z nowym programem. W "Nastolatki rządzą... kasą" to dzieci przejmują kontrolę nad domowym budżetem. Przez miesiąc to one decydują, na co będzie wydawana określona z góry kwota. W pierwszym odcinku widzowie poznali Kornelię i jej rodzinę. Dostała na miesiąc do dyspozycji aż 15 tys. zł. Jak można się domyślić, było to niewiele na potrzeby dziewczyny.