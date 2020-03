Dorota Zawadzka oburzona książką o wychowywaniu dzieci. Szczególnie fragmentem o homoseksualiźmie

Czy z "przesytu energii kobiecej" wasz syn może zostać gejem? Znana psycholog w swojej nowej książce twierdzi, że tak. Dorota Zawadzka nie kryje oburzenia.

"Nie mów do niego słodkim głosem, używając zawsze zwrotu 'synku'. Mów do niego po imieniu i normalnym tonem. Nie mów do niego rzeczy typu 'Dziewczyny będą za tobą szalały'. Nie mów o nim przy koleżankach 'Mój mały mężczyzna' lub 'Mój przystojniak'. Nie rób z syna swojego partnera życiowego! To może skończyć się tym, że z przesytu energii kobiecej zostanie homoseksualistą".