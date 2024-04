Koniec plotek? Dorota z "Rolnik szuka żony" jednoznacznie komentuje doniesienia o rozstaniu

Mimo iż droga do związku Waldemara i Doroty była nieco kręta (41-letni gospodarz z woj. kujawsko-pomorskiego wybrał w programie Ewę, odsyłając Dorotę do domu), para uczestników ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" zeszła się po programie. Waldemar rozczarowany tym, jak potoczyły się sprawy z Ewą, postanowił dać jeszcze jedną szansę Dorocie, która przyjęła go z otwartymi ramionami.