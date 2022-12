Dorota Wellman zaapelowała do widzów "Dzień dobry TVN". "To człowiekowi robi lepiej na sercu"

Na zakończenie tego wyjątkowego odcinak głos zabrała Dorota Wellman, która złożyła życzenia świąteczne widzom "Dzień dobry TVN". Wystosowała też swego rodzaju apel do fanów programu. - Mamy też serdeczną prośbę do państwa. My się lubimy, szanujemy, bardzo prosimy, żeby państwo byli łaskawi nie hejtować nas, my się będziemy poprawiać, ale każdy nie jest perfekcyjny - poprosiła Wellman. Na koniec dodała: - Bardziej się kochajmy niż się nienawidźmy. To człowiekowi robi lepiej na sercu.