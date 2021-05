Dorota Szelągowska w pełni zaszczepiona. Nie rozumie osób, które nie chcą tego zrobić

Gwiazda TVN-u na samym końcu przyznała, że rozmawiała z medykami. To tylko przekonało ją bardziej, by się zaszczepić. "Rozmawiam też z medykami, którzy na co dzień borykają się z koszmarną bezsilnością. Zrobiłam to dla siebie – bo naprawdę lubię życie, dla moich bliskich i z odpowiedzialności za innych. Tych z którymi pracuję, przebywam, których mogłabym zarazić. I bo to jedyny sposób by życie zaczęło choć trochę przypominać to z przed pandemii. Nie rozumiem tego, że w XXI wieku komukolwiek trzeba tłumaczyć tak podstawowe rzeczy. Ściskam Was mocno" – zakończyła.