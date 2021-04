Dorota Szelągowska przyrzekła sobie i innym. Nie zamierza już tego robić

Zobacz: Szelągowska chwali się domem. Co za kuchnia

O przejściach z Covidem-19

W październiku ubiegłego roku Szelągowska poinformowała o tym, że zakaziła się koronawirusem we własnym domu. W wywiadzie wróciła myślami do tamtych trudnych chwil. Wyznała, że nie czuła się wtedy pewnie, miała obawy. Tym bardziej, że jeszcze przed zachorowaniem zmagała się z różnymi chorobami. – Siedziałam wieczorem na kanapie, córka już spała, syn był w Łodzi (przyjęto go do filmówki – przyp. red.). Byłam sama i zastanawiałam się, co mnie czeka. Mam różne choroby współistniejące, nie wiedziałam, jak to przejdę, co się ze mną stanie – stwierdziła.