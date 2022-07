Straciła ważne źródło dochodów. Szelągowska prosi o pomoc

Dorota Szelągowska jako gwiazda TVN prowadzi programy o tematyce wnętrzarskiej: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie". Praca w telewizji przyniosła jej dużą rozpoznawalność, a wraz z nią popularność w mediach społecznościowych i intratne kontrakty reklamowe. Wystarczy wspomnieć o kampanii dużego marketu budowlanego, sieci sklepów z materiałami do aranżacji podłóg, reklamie kremów do twarzy i farb do ścian.