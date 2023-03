Dorota Szelągowska opowiedziała o ojczymie-pedofilu. Nie ręczy za siebie

Szelągowska opowiedziała o ojczymie-pedofilu

Dziennikarz zapytał Szelągowską o to, czy mężczyzna, który nie tylko bił jej matkę, ale - co wyznała kilka lat temu - był także pedofilem, poniósł jakąkolwiek, choćby cywilną, karę za swoje działania. Autorka metamorfoz wyznała, że, z tego co wie, jej dawny ojczym pracuje w TVP. Ona zaśnie ręczy za to, czy potrafiłaby zachować spokój, spotykając go gdzieś przypadkiem.