Dorota Szelągowska miała wypadek na planie. "Umierałam, nie mogłam chodzić"

- Podczas programu pękła mi przepuklina w kręgosłupie i wysunął mi się dysk, więc nie mogłam chodzić. Jak zobaczycie, że kuleję w paru odcinkach, to było wtedy, kiedy umierałam – wyznała 40-letnia córka Katarzyny Grocholi.

Szelągowska dodała, że kontuzja uniemożliwiła jej normalne funkcjonowanie. - Nie mogłam chodzić i różne inne rzeczy. Teraz fizycznie wracam do formy, więc czekajcie na efekty – powiedziała w wywiadzie.

W "Totalnych remontach" Dorota Szelągowska przeprowadzi generalne remonty dziesięciu mieszkań i domów w różnych częściach Polski. Ich właścicieli do programu w tajemnicy zgłosili bliscy. Ta niezwykła niespodzianka to wyraz wdzięczności za bezinteresowność i gotowość do poświęceń, jakie ci zawsze im okazywali.