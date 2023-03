Dorota Szelągowska leży naga na plaży. "Wykorzystuję własne c..ki w celu atencyjnym"

Dorota Szelągowska jest jedną z największych gwiazd TVN. Tak jak programy kulinarne mają swoją Magdę Gessler , tak wnętrzarskie show należą do niej. Na zawrotną karierę Szelągowskiej w mediach z pewnością miał wpływ fakt, że jest córką jednej z najpoczytniejszych polskich pisarek - Katarzyny Grocholi .

Choć nie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, zdarza jej się szczere wyznanie na forum publicznym. Tak było tym razem. Telewizyjna gwiazda postanowiła opowiedzieć o swojej nerwicy. Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, postanowiła wykorzystać swoją nagość.

"Po to te c..ki i po to to piszę"