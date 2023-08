Dorota Szelągowska dostała "straszny policzek". Ludzie nie byli zadowoleni z remontu

"Domowe Rewolucje", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Dorota was urządzi" - to tytuły kilku programów, którymi Dorota Szelągowska zdobyła rozpoznawalność w telewizji. Córka Katarzyny Grocholi jest związana z mediami od wielu lat (pracowała przy produkcji "Tańca z gwiazdami", "Dzień Dobry TVN" itp.), ale dopiero programy, w których pokazała swój talent do urządzania wnętrz, ugruntowały jej pozycję.