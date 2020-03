Dorota Naruszewicz musiała oddać mamę do ośrodka opieki

Dorota Naruszewicz, aktorka "Klanu" i "Korony królów" musiała dokonać trudnego wyboru. Była zmuszona oddać chorą mamę do ośrodka opieki, bo nie była już w stanie opiekować się przy postępującej chorobie mamy.

Dorota Naruszewicz jest jedną z tych gwiazd, o której rzadko czytamy w kolorowej prasie. Aktorka zdobyła popularność dzięki serialowi "Klan", teraz można oglądać ją np. w "Koronie królów". Jest jedynaczką. Do tej pory to ona opiekowała się chorą na Alzheimera mamą. Sytuacja jednak musiała się zmienić.

Jeśli ktoś nie wie, jak może wyglądać sytuacja osoby chorej na Alzheimera, to musi zobaczyć film "Motyl. Still Alice" z Julianne Moore w roli głównej. Opieka nad chorą osobą czasem po prostu przerasta najbliższych. Dla dobra chorego i rodziny najbliżsi decydują o tym, by oddać daną osobę pod opiekę specjalistów w specjalnych ośrodkach.