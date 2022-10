Dorota Naruszewicz mówi o terapii po rozwodzie. "Poczułam, że nie jest fajnie"

- Załapałam bardzo solidnego doła. Ale wiedziałam, że muszę się ogarnąć, ponieważ dzieci zaraz do mnie wrócą. Poszłam do psychiatry, pogadałam, popłakałam. On mi pomógł. Nie bałam się pomóc sobie w momencie, gdy poczułam, że nie jest fajnie. Trzeba patrzeć w przód i walczyć o siebie. Jeśli trzeba podjąć trudną decyzje o wizycie u specjalisty, to nie ma na co czekać - powiedziała Dorota Naruszewicz.