Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" rozstali się? Informator donosi

Waldek i Dorota to para, która powstała dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Chociaż to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, to na koniec ostatniej edycji stanowili zgodny duet. Przypomnijmy, że rolnik początkowo zauroczył się w innej kandydatce. Jednak z Ewą wyraźnie mu się nie układało. Na domiar złego, gdy ta nie odwzajemniała jego uczuć, w mężczyźnie rósł gniew, tracił nad sobą kontrolę. Do dziś Waldemar jest przekonany, że to "kamery tak go pokazały".