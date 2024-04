Dorota Gawryluk o prezydenturze: "Kto wie, co przyniesie przyszłość"

Dorota Gawryluk od kilku tygodni jest twarzą "Lepszej Polski", nowego programu, który zdaniem niektórych wykracza poza telewizję i jest przymiarką dziennikarki do startu w wyborach prezydenckich. I choć sama Gawryluk przyznała w ostatnim wywiadzie, że traktuje te doniesienia w kategorii żartu, to wcale się od prezydentury nie odcięła. Obszernie przedstawiła za to swój program i to ten wyborczy.