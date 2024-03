Dorota Gawryluk nie kryje swoich konserwatywnych poglądów. Miewa z tego powodu przykrości

- Od dziecka czułam się obywatelką świata. [...] Jeszcze jako uczennica korespondowałam z telewizjami, pisałam sztuki teatralne, nie miałam żadnego przeświadczenia, że jestem z prowincji i że to może być przeszkodą. Być może wynikało to z nieświadomości, ale kiedy jako nastolatka przyjechałam do Warszawy, miałam silne poczucie, że to ja pochodzę z fajniejszego miejsca - mówiła w Plekadzie.