Dorota Gardias o wyborach miss: "To powinno się już skończyć"

W studiu "Dzień dobry TVN" zasiadła też Dorota Gardias , która w 1995 r. sama zdobyła tytuł Miss Nastolatek Tomaszowa Lubelskiego. Pogodynka zdradziła, że wygrana w takim konkursie może być przepustką do dalszej kariery, jeśli podejmie się właściwe decyzje. W trakcie rozmowy Ewa Drzyzga zapytała Gardias, czy jest sens organizować wybory miss w dzisiejszych czasach, nawiązując do powszechnych opinii, że tego typu wydarzenia są już reliktem przeszłości.

– To nawet nie chodzi o to, że to jest relikt przeszłości, ale jak sobie tak analizowałam wczoraj to wszystko, trochę poczytałam na ten temat, pooglądałam te zdjęcia, różne filmiki, jeszcze różne są doniesienia z zewnątrz o różnych trudnych sytuacjach. To myślę sobie, że to powinno się już zakończyć. Już czas. Takie jest moje zdanie – odpowiedziała popularna pogodynka.