Dorota Chotecka zachwyciła fanów. "Tak wyglądałam, zanim wynaleziono photoshopa"

Dorota Chotecka od 2003 r. jest żoną Radosława Pazury. Ich związek scementowała tragedia, która wydarzyła się w tym samym roku, co ich ślub. Aktor uległ poważnemu wypadkowi i walczył o życie . Po 4 latach urodziła się ich córka, Klara Maria.

Zarówno on, jak i ona, trzymają się z dala od skandali i blasku fleszy. Dorota Chotecka jest jednak bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka znana z "Miodowych lat" od czasu do czasu pokazuje, co robi w wolnym czasie. Chwali się również zdjęciami z mężem. Para wydaje się naprawdę szczęśliwa.